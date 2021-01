Ehepaar aus Hagenow fällt auf Trickbetrüger rein und verliert 900 Euro

Hagenow

Ein Ehepaar aus Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist von Unbekannten um 900 Euro betrogen worden. Wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag mitteilte, war den Senioren vor wenigen Tagen zunächst telefonisch ein Geldgewinn in Höhe von 39 000 Euro versprochen worden. Da die Opfer vor längerer Zeit an einem Gewinnspiel teilgenommen hatten, schöpften sie keinen Verdacht und kauften, wie durch die Betrüger am Telefon gefordert, Wertkarten im Gesamtwert von 900 Euro als angebliche Aufwandsentschädigung. Dabei handelte es sich um Wertkarten verschiedener Internet-Dienstleister, die in Supermärkten angeboten und deren Geldwert mittels PIN beim Kauf im Internet eingelöst werden kann.

Das Ehepaar übermittelte die betreffenden PINs telefonisch an die Betrüger. Bei einem weiteren Anruf forderten die Täter nochmals 900 Euro in Wertkarten, da es angeblich einen Ablesefehler gegeben habe und die Gewinnsumme nun 93 000.Euro betragen soll. Die skeptisch gewordenen Hagenower zahlten nicht und informierten die Polizei.

Die Maschen solcher Telefonbetrüger werden immer komplexer. Die Polizei weist darauf hin, dass seriöse Lotteriegesellschaften und Unternehmen für Gewinne kein Bargeld verlangen. Und rät: Niemals Bargeld oder Guthabenkarten an Fremde überweisen bzw. übermitteln.

Von OZ