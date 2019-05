Schwerer Zwischenfall in Klein Rogahn (Kreis Ludwigslust-Parchim): Ein Hund greift eine Radfahrerin an und verletzt sie. Später nimmt das Tier es auch mit einem Polizisten auf – der zieht seine Waffe und erschießt den Hund. Dennoch wird der Mann so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss.