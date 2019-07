Parchim

Gleich zwölf Papiercontainer in Brand: In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Parchim ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) den Inhalt der Kunststoffbehälter auf bislang unbekannte Weise in Brand gesteckt. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Das Feuer in der Goethestraße konnte durch die Feuerwehr allerdings schnell gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

OZ