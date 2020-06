Lübtheen

„Seitdem hat sich einiges in Sachen Waldbrandschutz getan“, sagte Backhaus in einer am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Beidseits der etwa 35 Kilometer langen Ringstraße seien sogenannte Wundstreifen angelegt worden, die ein Feuer stoppen und die Waldbrandbekämpfung erleichtern sollen.

Ebenfalls sei der Waldumbau weiter vorangetrieben worden, zudem würden derzeit 13 bis zu 50 Meter tiefe Brunnen gebohrt, die die Löschwasserversorgung erleichtern sollen. Mit Blick auf die hohe Kampfmittelbelastung und die zunehmend extremen Witterungssituationen bleibe das Verhindern von Waldbränden eine enorme Herausforderung.

Anzeige

Lesen Sie auch: Waldbrand in Lübtheen – Was vom Jahrhundert-Feuer geblieben ist

Weitere OZ+ Artikel

Backhaus betonte, dass die Mittel für präventive Waldbrandschutzmaßnahmen aufgestockt worden seien - 2019 lag diese Summe den Angaben zufolge bei rund 2,5 Millionen, 2018 waren es noch rund eine Million. Für dieses Jahr seien etwa drei Millionen vorgesehen, im kommenden Jahr noch einmal rund 200 000 Euro mehr.

950 Hektar des früheren Truppenübungsplatzes waren vom Brand erfasst

Mecklenburg-Vorpommern hatte im vergangenen Jahr mit großflächigen Waldbränden zu kämpfen. Bei Lübtheen hatte ein Großfeuer etwa 950 Hektar des früheren Truppenübungsplatzes erfasst. Die starke Munitionsbelastung im Waldboden hatte die Feuerwehren bei den Brandbekämpfungen erheblich eingeschränkt. Vier Dörfer um den Truppenübungsplatz mussten geräumt werden, etwa 700 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Von RND/dpa