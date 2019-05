Radelübbe

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Radelübbe bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben unbekannte Täter am Montag unter anderem Bargeld, einen Laptop sowie zwei Fotokameras gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Täter drangen zwischen 6 und 17 Uhr über eine Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Dabei sucht sie auch nach Zeigen, die einen verdächtigen Kleintransporter in der Nähe des Tatortes gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883 / 6310 entgegen.

OZ