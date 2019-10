Pinnow

In einer Kita in Pinnow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Die Diebe zerstörten ein Fenster und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Im Büro fand die Polizei eine aufgebrochene Kasse. Wer die Einbrecher sind und was sie gestohlen haben, ist noch unklar. Auch zum entstandenen Sachschaden gibt es noch keine Auskunft. Nun ermittelt die Polizei in Sternberg wegen Diebstahls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03847/ 43270 entgegen genommen.

Von OZ