Einbruch in Hagenower Lebensmittelgeschäft: Hubschrauber im Einsatz

Hagenow

Bei einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Hagenow ( Ludwigslust-Parchim) haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag eine unbestimmbare Menge Zigaretten und Tabak gestohlen. Der Polizei zufolge drangen sie gewaltsam über das Dach ein.

Die Beamten leiteten die Fahndung nach den Dieben ein. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Bislang allerdings erfolglos. Der Gesamtschaden wurde noch nicht erhoben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizei bittet um Zeugen, die etwas in der Nacht gesehen haben. Wer Informationen und Hinweise zur besagten Tat in der Rudolf-Tarnow-Straße um 1.30 Uhr hat, soll sich bei der Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883/ 6310 melden.

Lesen Sie auch:

Von OZ