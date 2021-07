Einbruch in Lagerhalle in Boizenburg: 2,5 Tonnen Kupfer gestohlen

Boizenburg

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag gewaltsam in die Lagerhalle einer Metallfirma in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eingebrochen und haben rund 2,5 Tonnen Kupfer gestohlen. Nach bisherigem Kenntnisstand beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 13 000 Euro, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust mit.

Aufgrund der Menge des entwendeten Buntmetalls ist davon auszugehen, dass die Einbrecher das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Durch die Kriminalpolizei konnten Spuren am Tatort gesichert werden.

Die Polizei in Boizenburg ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und bittet telefonisch unter 03 88 47 / 6060 um Hinweise zu dem Vorfall, der sich in der Gülzer Straße ereignete.

