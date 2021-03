Einbruch in Parchim: Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Parchim

Unbekannte Täter haben aus einem Einfamilienhaus in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mehrere Bauwerkzeuge gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ist das Haus in der Flörkestraße auf Grund von Renovierungsarbeiten zur Zeit nicht bewohnt. Der Einbruch ereignete sich bereits am vergangen Mittwoch.

Die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und stahlen unter anderem eine Trennmaschine, eine Kreissäge und ein Bohrschrauber. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03841/6000) entgegen.

Von OZ