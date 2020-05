Enkeltrick misslingt in Sternberg: Frau erkennt falsche Stimme am Telefon

Eine Rentnerin aus Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Donnerstag eine Betrügerin enttarnt. Am Telefon gab sie eine Frau als ihre älteste Enkelin aus und startete ein Gespräch mit der Seniorin. Diese machte der Anruferin jedoch klar, dass sie nicht so klinge, wie ihre Enkelin.