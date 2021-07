Erstaufnahmeeinrichtung in Horst: 30-Jähriger widersetzt sich Abschiebung

Horst

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist es in der Nacht zu Mittwoch im Rahmen der Abschiebung eines Mannes zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein russischstämmiger Mann hatte damit gedroht, sich mit einer Rasierklinge selbst zu verletzten, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust mit.

Aktives Zureden durch die eingesetzten Beamten konnte den 30-Jährigen zunächst nicht von seinem Vorhaben abbringen. In der Folge gelang es jedoch, ihm die Rasierklinge abzunehmen und so die Situation unter Kontrolle zu bringen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Die nach einer ärztlichen Begutachtung durchgeführte Abschiebung des 30-Jährigen verlief ohne weitere Zwischenfälle.

Die Polizei hat die Abschiebung im Auftrag der zuständigen Ausländerbehörde vollzogen.

Von OZ