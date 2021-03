Ludwigslust/Grevesmühlen

In den ersten Impfaktionen für Erzieher, Erzieherinnen und Lehrkräfte in Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) rund 270 Pädagogen ihre erste Spritze gegen Covid-19 bekommen. Dies sei ein guter Anfang, auf dem rasch aufgebaut werden soll, wie Sprecher beider Landkreise deutlich machten.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg will demnach am kommenden Mittwoch jeweils eine zusätzliche Impfstraße in seinen beiden Impfzentren in Wismar und Grevesmühlen speziell für Lehrer und Erzieher eröffnen.

Nachfrage nach Impfstoff groß: Termine sofort vergeben

Der landesweiten Impftermine-Hotline seien dafür 300 Termine gemeldet worden. Die Nachfrage sei groß, die ersten Termine seien sofort vergeben gewesen. Außerdem soll ein mobiles Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) impfen. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim werden ebenfalls bereits Impfkampagnen für kommende Woche geplant. Details standen am Freitag jedoch noch nicht fest, wie ein Sprecher sagte.

Am Freitag wurden in Ludwigslust rund 170 Erzieher und Grundschullehrer aus der Region geimpft. In der Mosaik-Schule in Grevesmühlen waren es rund 110 Erzieher, Lehrer und Betreuer aus Einrichtungen der Diakonie in der Region. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit: Wegen neuer Corona-Infektionen mussten in Nordwestmecklenburg am Freitag mehrere Kita- und Hortgruppen, eine Grundschulklasse und die Bewohner zweier Studentenwohnheime in Quarantäne geschickt werden.

Von dpa