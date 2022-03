Erstes queeres Musical in Schwerin: Ist „Hedwig and the Angry Inch“ sehenswert?

Schwerin

„Ich liebe dieses fucking Musical. Hedwigs Leben glitzert und glänzt wie eine riesige Discokugel“, sagt Schauspielerin Lili Alexander, die mit Strapsen und blonder Perücke auf der Bühne steht. In dem Musical „Hedwig and the Angry Inch“ des amerikanischen Schauspielers John Cameron Mitchell, das jüngst Premiere im Schweriner E-Werk feierte, verkörpert sie die Hauptrolle der Hedwig.

Im Zentrum steht eine Ost-Berliner Dragqueen aus den 90er Jahren, die sich einer geschlechtsangleichenden OP unterzieht, um als Frau eines GI in die USA zu emigrieren. Doch die OP geht schief und zurück bleibt der titelgebende „Angry Inch“, ein wütendes Stückchen – eine Metapher für Hedwigs nicht gerade einfaches Leben.

„Ich bewege mich irgendwo zwischen Aussätziger und Pornostar“

Das Bewegende: Ähnlich, wie die Protagonistin, die zwischen zwei Geschlechtern gefangen ist, ging es auch Lili Alexander. „Ich habe mich lange Zeit gefangen gefühlt in meinem Körper“, verrät die trans-nonbinäre Sängerin, die als Alexander zur Welt kommt, sich aber zu keinem Geschlecht wirklich zugehörig fühlt. Heute kann sie damit gut leben. In dem Musical zieht sie auch Parallelen zu ihrem eigenen Leben.

Schrill: Sauspielerin Lili Alexander als Hauptdarstellerin in „Hedwig and the Angry Inch“ – dem ersten queeren Rockmusical am Mecklenburgischen Staatstheater Quelle: Silke Winkler

Lasziv blickt die junge Frau in die Kamera, spreizt ihre Beine, singt, tanzt und performt. Mal nachdenklich und leise, mal inbrünstig, wütend und laut. Nicht immer sitzt jeder Ton, dafür ist die 24-Jährige vor allem gnadenlos ehrlich und absolut authentisch. „Wenn ich im Netz nach einem Partner suche, bewege ich mich beim Gegenüber irgendwo zwischen Aussätziger und Pornostar. Aber als eins werde ich nie gesehen: als Mensch oder Partnerin“, sagt sie. Harte Worte, die trotzdem nicht verbittert klingen. Denn die Schauspielerin hat gelernt, was sie sich von anderen so sehr gewünscht hätte: Sich so zu lieben, wie sie ist.

„Zu kämpfen kostet Kraft und hinterlässt Narben“

Etwas, das heutzutage selbstverständlich sein sollte. Ist es leider nicht. Deswegen gibt es solche Stücke und solche Menschen wie die 24-Jährige, die nicht aufhört zu kämpfen. „Aber es kostet Kraft. Und es hinterlässt Narben“, sagt Lili Alexander. Oder ist es Hedwig? Auf der Bühne verschwimmen die Grenzen zwischen Hedwigs und Lilis Leben. Es gibt zu viele Parallelen. Zu viele Wunden. Nicht nur körperlich – wie das letzte Stückchen wütendes Fleisch – auch seelisch.

Hedwig lernt, mit ihrem Schicksal umzugehen. Auch Lili hat gelernt, mit dem täglichen Kampf als Transmensch zu leben. Dass sie nicht die einzige ist, zeigen Filmausschnitte des Vereins TIM (Trans- und Inter-Menschen in Mecklenburg), der sich seit 2021 für Betroffene starkmacht und dem Theaterensemble beratend zur Seite stand.

Schauspielerin Lili Alexander als Hauptdarstellerin in “Hedwig and the Angry Inch”- dem ersten queeren Rockmusical am Mecklenburgischen Staatstheater Quelle: Silke Winkler

„Manchmal gelingt es, aus all den Verletzungen und all dem, was wir erlebt haben, etwas Gutes zu machen“, sagt Lili und widmet den letzten Song ihren „Transgeschwistern“. „Wir sind hier. Wir sind sichtbar. Und das ist auch gut so“, sagt sie und tanzt, während Glitterkonfetti auf sie herunterfällt. „Ich geh’ zurück an den Beginn und sehe die Frau, die ich jetzt bin“, lautet eine Liedzeile. Sie passt. Auf Hedwig und auf Lili. Und so gilt der Applaus am Schluss nicht nur der Schauspielerin, sondern vor allem dem Menschen dahinter. Und ihrem berührenden Plädoyer für Vielfalt und Menschlichkeit – verziert mit einem Hauch von Glitzer.

„Unglaublich berührend“

„Ich fand es sehr schön, weil sie es so persönlich rübergebracht hat“, sagt Besucherin Charlotte Kolodzinski (16) aus Hagenow. Dem stimmt auch Arvid Reincke zu: „Es war wirklich unglaublich berührend“, sagt der 15-Jährige aus Schwerin. „Man konnte sich mit ihr und ihrer Sichtweise gut identifizieren.“

Von Stefanie Büssing