Parchim

Ein Exhibitionist hat am Sonntag eine Frau auf dem Friedhof am Eichberg in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bedrängt. Nach Aussagen des Opfers stand der Mann gegen 10:30 Uhr plötzlich mit heruntergelassener Hose vor ihr und sprach sie an. Daraufhin verließ die Rentnerin umgehend die Örtlichkeit und informierte die Polizei.

Nach Aussagen der 80-Jährigen war der Mann etwa 50 Jahre alt, korpulent und trug dunkelblaue Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Unter der Telefonnummer 03871/ 6000 nehmen die Beamten Hinweise entgegen.

Mehr zum Thema:

Polizeieinsatz: Exhibitionist zeigt sich in Parchim nackt am Fenster

Sexuelle Belästigung: Mann mit Maske entblößt sich in Rostock

OZ