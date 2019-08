Schwerin

Ein Mann soll sich am Freitagabend in der Regionalbahn auf der Fahrt von Hamburg nach Schwerin vor einer Frau entblößt haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 24 Uhr. Der Beschuldigte sowie die Zeugin wurden von den Bundespolizisten am Hauptbahnhof Schwerin in Empfang genommen.

Gegenüber den Beamten gab die Zeugin an, dass sie sich an einen Vierer-Sitzplatz gesetzt hatte. Der Mann begab sich in eine dahinterliegende Sitzreihe auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Frau ihn sehen konnte. Die Zeugin bemerkte, dass der Mann sie ständig beobachtete und schließlich an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Daraufhin verließ die Frau entsetzt das Abteil und wandte sich an die Zugbegleiterin.

Polizei nimmt Exhibitionisten vorläufig fest

Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und sein Betreuer verständigt. Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen.

Von RND