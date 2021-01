Schwerin/Rostock

Andreas Höppner wirft ein Schlüsselbund in einen Karton, einen Insolvenzantrag in einen anderen. „An die Bundesminister Scholz & Altmaier“, steht darauf. Ein symbolischer Akt, der die Geschäftsaufgabe darstellen soll.

Wie Höppner, Inhaber eines Schuhhauses in Rostock, taten dies am Mittwoch rund 50 Händler aus ganz MV, die auf die bedrohliche Lage ihrer Branche hinweisen wollten – derzeit ist das die Höchstgrenze für Teilnehmer an Demonstrationen.

Todesanzeige: „Geliebt und vergessen – Ihre Innenstadt“

Es ist stiller Protest, den Einzelhändler genau zwischen dem Regierungssitz von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Finanzminister Reinhard Meyer (beide SPD) zeigen. Fast alle tragen schwarze Kleidung, ein halbes Dutzend Frauen ist kostümiert als Sensenmann erschienen. „Einzelhandel“ steht auf einem schwarzen Kreuz geschrieben. Eine riesige Todesanzeige verkündet das Ende: „Geliebt und vergessen – Ihre Innenstadt“. Dazu die Daten: 13. Jahrhundert bis 2021.

„Wut und Resignation“: Andreas Höppner, Händler aus Rostock, berichtet von der Notlage seiner Branche. Quelle: Dietmar Lilienthal

Höppner ist wie für eine Bestattung bekleidet. Schwarze Jacke, schwarze Schuhe, schwarze Krawatte. „Wir wollen auf die Existenznot der Branche aufmerksam machen“, sagt er. „Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll.“ Man habe den Eindruck, in der Politik sei nicht klar, wie ernst die Lage wirklich ist.

Problem: Seit einem Monat muss ein Großteil der Geschäfte wegen des zweiten Corona-Lockdowns schließen, nach dem Oster- fiel auch das Weihnachtsgeschäft größtenteils aus. Alte Ware liege noch in den Lagern, neue müsse jetzt wieder gekauft werden, obwohl kein Geld da sei. Er selbst habe 60 Beschäftigte – Zukunft ungewiss. Höppner berichtet von „Wut und Resignation“.

Händlerin: Geld muss schnell kommen, sonst ist Schluss

In einem Trauermarsch nähern sich die Händler den beiden Kartons vor der Staatskanzlei, die Briefkästen darstellen sollen, um Schlüssel und Insolvenzantrag abzugeben. „Diesen Monat muss was passieren“, erklärt Mareen Bittner, die in Zingst und Prerow Bekleidungsläden betreibt.

Gemeint sind Überbrückungshilfen, die der Staat für die Zwangsschließung zugesagt hat – aber bei vielen noch nicht angekommen sind. Etwa ein Drittel der beantragten 101 Millionen Euro für November und Dezember waren vor wenigen Tagen erst ausgezahlt.

Täglich eine Mail vom leeren Zingst an Manuela Schwesig

Mareen Bittner (l.) und Cathleen Martens: Politik nimmt uns nicht ernst. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Ich habe das Gefühl, dass die Politik den Ernst gar nicht wahrnimmt“, sagt Bittner, die mit ihrer Kollegin Cathleen Martens ein großes Protest-Banner hält. „Wir müssen uns jetzt verschulden.“ Die Geschäfte lebten von Touristen an der Ostsee-Küste, also Menschen, die nicht einreisen dürfen. Mehrmals habe man sich sogar direkt an Regierungschefin Schwesig gewandt. „Sie bekommt jeden Tag eine Mail mit Fotos vom leeren Zingst“, sagt Martens. Eine Antwort habe es leider nie gegeben.

Hermann Jesske ist wütend auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD). Im Frühjahr pries Scholz Finanzhilfen für die Wirtschaft während der Corona-Pandemie als „Bazooka“. Geld, das bei vielen nicht angekommen sei, so Jesske. „Herr Scholz ist hauptsächlich verantwortlich.“

„Die Arbeit von 70 Leuten ist vernichtet worden“

Händler Hermann Jesske prangert die Bundespolitik an. Quelle: Dietmar Lilienthal

Der Geschäftsmann, der Kaufhäuser in Stralsund und Greifswald betreibt, braust auf, wenn er darüber spricht, wie der Minister in Talkshows davon erzählt, dass nur ein Bruchteil der Hilfen abgerufen wird. Wie denn auch?, fragt Jesske. Viele fielen ja durchs Raster – weil an den Kriterien geschraubt worden sei.

„Wir haben keine Lobby“, glaubt Jesske. Der Schaden werde vielen wohl erst bewusst, „wenn die Insolvenzwelle kommt“. Für sein Unternehmen beschreibt er den Schaden so: „Die Arbeit von 70 Leuten von zehn Jahren ist vernichtet worden.“

Problem: KfW-Kredite werden mit den Staatshilfen verrechnet

Ein Kernproblem vieler Händler erläutert Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Nord. Für die heiß ersehnten Überbrückungshilfen würden auch Schnellkredite der staatlichen KfW-Bank aus 2020 verrechnet, die der Bund verbürgt hat. Wer im Frühjahr einen solchen Kredit aufnahm, um etwa Ware zu kaufen, könnte jetzt bei den Hilfen leer ausgehen. Auf EU-Ebene werde derzeit über die Bemessungsgrenzen debattiert. Auch Online-Handel könne da nicht helfen, erklärt Andreas Höppner. Denn der dort erzielte Umsatz reduziere ebenfalls die staatlichen Hilfen. „Außerdem ist das teuer und aufwändig.“

Ganz andere Sorgen hat Sylvie Schwarzer. Sie betreibt einen Tabak- und Presseshop in Zingst. Doch: Ohne Urlauber kaum Umsatz. „Von den Einwohnern allein kann ich nicht leben.“ Die Soforthilfe vom Frühjahr – 9000 Euro bei bis zu fünf Beschäftigten – sei „ein Tropfen auf den heißen Stein“ gewesen. Schwarzer hat Zweifel an Entscheidungen der Politik in der Corona-Krise. Es sollte nicht nur auf Inzidenzwerte geschaut werden, findet sie. „Man darf nicht alle Menschen in Geiselhaft nehmen.“

Der Sensenmann geht um im Einzelhandel. Quelle: Dietmar Lilienthal

Verödete Innenstädte befürchtet Peter Magdanz, Citymanager in Rostock, am Ende des Lockdowns. Vor allem das Stadtbild prägende Händler für Bekleidung, Schuhe oder Sportartikel seien stark angeschlagen. „Es sollte vor Ostern auf jeden Fall wieder losgehen“, so Magdanz. Er hoffe auf Mitte Februar.

Von Frank Pubantz