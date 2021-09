Fahrer schläft am Steuer ein: Motorradfahrer wird meterweit von Auto mitgeschoben

Schwerin

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwerin ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kam es im Ortsteil Krebsförden zu dem Unfall, als ein Auto von hinten in das Motorrad fuhr und den Mann meterweit vor sich herschob.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Auto in Schwerin. Nach ersten Erkenntnissen schlief der Fahrer am Steuer ein und fuhr ungebremst in das vor ihm fahrende Motorrad eines 67 Jahren Mannes. Das Auto schob das Zweirad rund 50 Meter vor sich her.

Der Motorrad-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Nach Erkenntnissen der Polizei konsumierte der Unfallverursacher am vorigen Wochenende Betäubungsmittel, daher wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein eingezogen.

Von RND/axl