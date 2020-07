Fahrerflucht nach Unfall in Sternberg: Mann war betrunken und berauscht

Sternberg

Die Polizei in Sternberg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt gegen einen Mann, der nach einem Unfall mit zwei beschädigten fremden Autos flüchtete und wenig später unter Alkohol- und Drogeneinfluss angetroffen wurde. Der 23-Jährige sei augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit am Mittwochabend in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen die beiden Wagen geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Schaden belaufe sich auf mehreren Tausend Euro. Noch am selben Abend sei der Verdacht auf den Mann gefallen. Ein Vortest habe Drogen- und Alkoholeinfluss ergeben. Der Mann sei bereits wegen verschiedener Verkehrsdelikte polizeibekannt und besitze keine gültige Fahrerlaubnis.

Von dpa