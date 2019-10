Dömitz

Die Polizei im Kreis Ludwigslust-Parchim bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bereits Anfang Oktober ist das im Bild gezeigte Mountainbike in Dömitz gestohlen worden. Das Rad war vor dem Gymnasium in der Roggenfelder Straße abgestellt worden. Zum Fahrrad: Es grau/gelb lackiert, der Wert wird auf 600 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrades hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ludwigslust, Tel. 03874/ 4110, zu wenden.

Von OZ