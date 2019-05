Hagenow

In einem Gewerbegebiet am Stadtrand von Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montag ein Fass mit einer zunächst unbekannten Flüssigkeit gefunden worden. Untersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Inhalt um leicht giftiges Brom-Aceton handelt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die stechend riechende Flüssigkeit sei von russischen Streitkräften, die dort stationiert gewesen waren, als Reinigungsmittel für Militärausrüstungen verwendet worden. Es sei leicht brennbar und leicht toxisch, da es Atemnot erzeugen könne.

Baggerfahrer beklagt Übelkeit

Das 200-Liter-Fass wurde bei Erdarbeiten entdeckt. Der Baggerfahrer, der das Fass freilegte, habe kurzzeitig über Übelkeit geklagt, musste den Angaben zufolge aber nicht medizinisch behandelt werden.

Die Feuerwehr habe die Flüssigkeit nach dem Fund des beschädigten Fasses in andere Behälter umgepumpt und abtransportiert. Eine vorbeiführende Straße war aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich gesperrt worden.

Milo Muschlin/dpa