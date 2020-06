Fast 100 km/h zu schnell: Jeder sechste bei Baustelle auf A 24 nahe Stolpe geblitzt

Stolpe

Mit 159 km/h ist ein Autofahrer im Mai durch die 60-Zone in dem Baustellenbereich der Autobahn 24 bei Stolpe im Mai gefahren. Der Polizei zufolge ist jeder sechste Fahrer zu schnell in der Baustelle unterwegs gewesen. Bei 17 Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei im gesamten Monat Mai insgesamt 6913 Geschwindigkeitsübertretungen registrieren müssen. 42.642 Fahrzeuge passierten in diesem Zeitraum die Messstellen der Beamten.

Der Fahrer, der mit fast 100 km/h zu viel geblitzt worden ist, muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Mit ähnlichen Sanktionen muss ein Autofahrer rechnen, der bei zulässigen 80 km/h mit 168 km/h in der Baustelle gemessen wurde. Weitere Kontrollen sollen daher dort durchgeführt werden.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ