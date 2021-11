Ferdinandshof

In der Nacht zu Mittwoch brannte in Ferdinandshof (Landkreises Vorpommern-Greifswald) ein leerstehendes Gebäude in der Bahnhofsstraße lichterloh aus. Das zweigeschossige Gebäude steht bereits seit etwa 30 Jahren leer. Die eingesetzten Feuerwehren entschieden sich, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen und ein Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Schaden wird zunächst auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt. Brandermittler des Kriminaldauerdienstes Anklam suchen derzeit nach der Brandursache. Brandstiftung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Von OZ