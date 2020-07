Marnitz

In Marnitz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwei Hektar Getreidefeld in Brand geraten. Offenbar wurde das Feuer am Dienstagnachmittag beim Dreschen des Feldes ausgelöst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Polizei vermutet, dass das Feuer durch Funkenflug an einem Mähdrescher verursacht wurde. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Von dpa