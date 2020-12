Grabow

Bei dem Versuch, mit einer Leiter in seine eigene Wohnung zu gelangen, hat sich am späten Dienstagabend ein Mann in Grabow ( Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der 49-Jährige zuvor aus seiner Wohnung ausgesperrt. Aus diesem Grund hatte er von außen eine Leiter an die Außenfassade gelehnt, um über ein Fenster in die Wohnung zu gelangen.

Am Fenster angekommen rutschte die Leiter jedoch weg, worauf der Mann mit einem Arm im angekippten Fenster eingeklemmt wurde. Als die Feuerwehr und die Polizei zum Rettungseinsatz kamen, befand sich der Mann schon einige Zeit in der misslichen Lage. Feuerwehrleute befreiten ihn und der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von OZ