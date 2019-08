Schwerin

Was für ein prächtiger Raubfisch: Diese 1,305 Meter lange und 17,6 Kilogramm schwere Hechtdame fing Marco Fust aus Bad Kleinen am Freitag im Schweriner See.

Damit sorgt der 38-jährige Petrijünger aus Bad Kleinen ( Nordwestmecklenburg) für Wirbel in der OZ-Gemeinschaftsaktion „Fisch des Jahres 2019“. Denn in der traditionell gemeinsam mit dem Landesanglerverband (LAV) und den Fachmärkten von Angeljoe durchgeführten Aktion liegt Fust nun auch in der Barsch-Kategorie vorn.

Erfolgreich mit 18-Gramm-Köder

Eigentlich hatte es der 38-Jährige nämlich bei seinem Angeltörn auf Barsche abgesehen.Und das klappte perfekt. Konnte der als Angelguide tätige Mecklenburger doch mit einem sogenannten Spinmade unter anderem ein 50 Zentimeter langes Exemplar anlocken. Dass sich auch ein Super-Hecht den kleinen, 18 Gramm schweren Kunstköder mit dem schwingenden Schwanz einverleiben würde, ahnte der erfahrene Petrijünger allerdings nicht.

Extrem vorsichtig drillen

„Urplötzlich war der Köder in 7,5 Metern Wassertiefe fest. Ich dachte, ich habe einen Hänger. Dann aber bewegte sich das Ganze“, erläutert Fust. Er habe so langsam und vorsichtig gedrillt wie noch nie. Schließlich agierte er mit einer leichten Rute. Bloß keinen Fehler machen, hieß die Devise. Etwa 15 Minuten dauerte der Drill. Als der Hecht dann im Kescher war, entlud sich die Anspannung beim Petrijünger: „Ich habe vor Glück über den ganzen See geschrien, als ich sah, was da im Kescher ist.“

Aktuell gibt es bereits Top-Meldungen in 30 Kategorien bei der OZ-Gemeinschaftsaktion. Eine derartige Vielzahl von Super-Fischen war zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen zehn Jahren noch nie registriert worden.

Von Volker Penne