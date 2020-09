Am frühen Sonnabendmorgen kommt auf der Autobahn 24 bei Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) ein Reisebus von der Fahrbahn ab und kippt um. Die Polizei spricht von 31 Verletzten, Flixbus zunächst von drei. Mehr als 100 Rettungskräfte rückten an der Unfallstelle an.