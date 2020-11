Schwerin

In der Nacht zu Dienstag hat ein Autofahrer in der Graf-Schack-Allee in Schwerin versucht vor einem Streifenwagen zu fliehen. Nach Angaben der Polizei beschleunigte der Autofahrer auf über 100 Kilometer pro Stunde in einer 30-er Zone, nachdem die Polizei ihm ein Anhaltesignal gegeben hatte.

Auf der Höhe „Alter Garten“ hielt der Mann dann sein Auto an und wurde von den Beamten kontrolliert. Im Auto befanden sich vier weitere Männer, die bei der Polizei alle den Eindruck weckten alkoholisiert zu sein.

Mehrere Verstöße

Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen polizeibekannten 23-Jährigen aus dem Bereich Sternberg. Die Polizeikontrolle ergab, dass der Mann alkoholisiert war und unter Drogen stand. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte an seinem Wagen falsche Kennzeichen montiert.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter berauschenden Mitteln, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Von OZ