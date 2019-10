Hagenow

Eine Frau wurde am Donnerstagvormittag in einem Supermarkt in Hagenow (bei Ludwigslust) von einem Mann attackiert. Vor dem Einkaufsmarkt und auch im Laden soll die 31-Jährige nach Angaben der Polizei von einem älteren Mann geschlagen und geschubst worden sein. Dabei fiel die Frau hin und verletzte sich. Zuvor hatten die beiden sich wohl gestritten.

Die verletzte Frau kam ins Krankenhaus. Hinweise zum Angreifer, der nach dem Vorfall mit dem Auto davon fuhr, nimmt die Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883/ 6310 entgegen.

Mehr zum Thema:

Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Hagenow

Unfall auf A 24 bei Hagenow: Lkw kommt von Straße ab und fährt in Graben

Von OZ