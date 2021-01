Eine Frau ist am Samstagabend bei Schwerin getötet worden. Vorausgegangen war vermutlich ein lautstarker Streit. Die Polizei hatte zunächst drei Personen festgenommen – eine junge Frau wurde jetzt jedoch wieder freigelassen.

