Frau in Parchim von Hund gebissen – Polizei bittet um Hinweise

Parchim

Nach einer Hundeattacke am 10. Februar bittet die Polizei in Parchim um Hinweise. In der Straße „Am Barschseemoor“ ist am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr eine 58-jährige Frau von einem Terrier mehrfach in die Hand gebissen worden.

Laut Aussage der Frau war sie mit ihrem Vierbeiner unterwegs als ein Mann mit seinem Fahrrad und drei Hunden an ihr vorbeifuhr. Einer der Hunde, der Terrier, sei auf ihren Hund zugelaufen und habe ihn angegriffen. Die Frau versuchte, die Tiere zu trennen und wurde dabei von dem Terrier gebissen.

Der Hundehalter soll danach einfach verschwunden sein. Es habe sich weder um die verletzte 58-Jährige gekümmert, noch seine Personalien hinterlassen. Die Frau hat sich von einem Arzt behandeln lassen, anschließend erstattete sie Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

Von OZ