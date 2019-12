Frau in Schwerin sexuell belästigt: Polizei sucht nach Zeugen

Schwerin

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Frau in der Nacht zu Sonntag (22. Dezember) gegen 0.30 Uhr in der Schmiedestraße in Schwerin in Höhe des Edeka-Marktes von mehreren Männern angesprochen und darüber hinaus sexuell belästigt.

Erst als Passanten in die Nähe kamen, hatten die Männer von der Frau abgelassen und sind in zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Nach Aussagen der Frau sollen es sich bei den Personen um vier bis fünf Männern handeln. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Nähe waren und Angaben über die Personen oder der Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0385/5180-2224 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen.

Von RND/axl