Bandenitz (Ludwigslust)

Schwere Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der B 321 bei Bandenitz erlitten. Aus unbekannter Ursache fuhren am Montagnachmittag drei Autos ineinander. Eine 20-Jährige verletzte sich so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Fahrzeuge, ein LKW und zwei PKW, wurden dabei beschädigt. Die Bundesstraße musste für fast zwei Stunden zwischen Bandenitz und Viez halbseitig gesperrt werden. Was der Grund für den Unfall war, ermittelt nun die Polizei.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von Lisa-Marie Ulke