Frau stirbt bei Witzin: 70-Jährige wird nach Unfall überfahren

Witzin

Es ist Mittwochabend gegen 17 Uhr, als es auf der B104 von Witzin in Richtung Prüzen ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu einem Verkehrsunfall kommt. Eine 70-jährige Fahrzeugführerin kollidiert bei einem Überholvorgang mit einem nachfolgenden und ebenfalls überholenden Auto. Die Unfallverursacherin touchierte mit ihrem Fahrzeug den anderen Pkw, woraufhin dieser von der Fahrbahn abkommt und im Straßengraben zum Stehen kommt. Beide Fahrzeuge wurden hierbei beschädigt, Personen jedoch zu dem Zeitpunkt nicht verletzt.

Doch dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall: Die 70-Jährige wollte etwas aus ihrem Kofferraum holen, das Auto stand zu dem Zeitpunkt auf der Fahrbahn der Bundesstraße. Eine 41-Jährige erkannte die Situation zu spät — und fuhr mit ihrem Auto auf das stehenden Fahrzeug auf.Hierbei wurde die Frau, die sich am Heck ihres Wagens befand, so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock.

Anzeige

Bundesstraße voll gesperrt

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Gutachter der DEKRA wurde zur Aufnahme des Sachverhaltes hinzugezogen und die B104 für den Zeitraum voll gesperrt.

Von RND/kh