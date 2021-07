Kostenlos bis 16:16 Uhr Frau verstirbt am Faulen See in Schwerin: Polizei sucht Zeugin und Ersthelfer

Am Faulen See in Schwerin wird eine Frau leblos gefunden. Die alarmierten Rettungskräfte können nur noch den Tod der 52-Jährigen feststellen. Die Polizei sucht die Anruferin und Ersthelfer.