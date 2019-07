Mecklenburger Fallschirmspringer starten bei Weltcup in den USA

Südwestmecklenburg Skidiving - Mecklenburger Fallschirmspringer starten bei Weltcup in den USA Gerade ist das 3-Fly-Team über dem „Airbeat One“ aus allen Wolken gefallen. Jetzt wollen sie über den USA aus dem Flugzeug springen. Vorher geht’s zum Training nach Usedom. Dort nehmen die Profis Laien mit in die Luft. So kommen Sie zum Tandemspringen

Das 3-Fly-Team in Action: Im Herbst will das Trio beim Weltcup in Arizona um Topplatzierungen im Freefly mitspringen. Quelle: Katrin Kreisel/ Thomas Ulrich