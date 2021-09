Gadebusch

Wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin gegen einen Tatverdächtigen.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Fall in einer Gemeinde im Süden des Amtsbereiches Gadebusch ereignet haben. Die Beamten wurden am Montag in den frühen Abendstunden informiert. Der Kriminaldauerdienstes habe vor Ort erste Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Angaben zu diesem Vorfall wollte die Polizei aus Gründen des Opferschutzes nicht machen. In diesem Zusammenhang werde auch die Bevölkerung darum gebeten, von Posts und Diskussionen in den sozialen Medien abzusehen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Von OZ