Gammelin/Pampow

Flinten, Pistolen, Macheten: Die Polizei hat am Mittwoch im Haus eines Mannes nahe Schwerin eine Reihe von mutmaßlich illegalen Waffen entdeckt. Bei einem zweiten Einsatz in der Nacht zu Donnerstag versuchte der Verdächtige zu flüchten, wurde aber wenig später gefasst. Jetzt laufen mehrere Anzeigen gegen ihn.

Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten einen Hinweis, dass der 39-Jährige seinen Bruder bedroht haben soll. Der Verdächtige soll dabei bewaffnet gewesen sein. Er ist polizeibekannt.

Zwei Polizei-Einsätze innerhalb weniger Stunden

Die Beamten durchsuchten am Mittwochnachmittag deshalb eine von dem Mann bewohnte Hütte auf einem Privatgrundstück in Pampow (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dort fanden sie unter anderem eine mutmaßlich scharfe Schrotflinte, vier teils mit Schalldämpfern und Zielfernrohren ausgestattete Luftdruckgewehre, drei Schreckschusspistolen, über 100 Schuss Munition für Kleinkaliberwaffen, über 30 Schachteln Munition für Luftdruckwaffen, mehrere Schrotpatronen, zwei Macheten und mehrere Messer, ein Reizgassprühgerät, einen Elektrotaser sowie mehrere Pfeile beziehungsweise Pfeilspitzen für eine Armbrust.

In der Nacht zu Donnerstag war die Polizei in Gammelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) im Einsatz, da der 39-Jährige dort auf einem Grundstück eines Bekannten mit einer Waffe umhergeschossen haben soll. Als die Beamten eintrafen, flüchtete der Verdächtige mit einem Quad. Er wurde wenig später auf einem Feld zwischen Gammelin und Radelübbe von der Polizei gestellt. Mit sich führte der Mann in einem Koffer auf dem Quad scharfe Gewehrmunition. Zudem entdeckten die Beamten in der Nähe des Fahrzeugs einen augenscheinlich scharfen Karabiner, weitere scharfe Gewehrmunition sowie eine Schreckschusswaffe.

Diverse Anzeigen – auch wegen Trunkenheit

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Waffen wurden sichergestellt und werden nun vom Landeskriminalamt untersucht.

Gegen den Mann wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Zudem muss sich der Verdächtige wegen mehrerer Verkehrsverstöße verantworten. So war das vom ihm benutzte Quad weder versichert noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Und der Mann war betrunken: Ein Atemalkohol-Test ergab einen Wert von über zwei Promille.

Von OZ/rb