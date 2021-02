Garage mit Auto, Boot und Hänger bei Rom ausgebrannt

Ein Unterstand in Klein Niendorf (Ludwigslust-Parchim) hat in der Nacht zu Dienstag Feuer gefangen. Ein Auto wurde samt Boot und Anhänger zerstört. Die Ursache ist noch unklar

Eine Garage in der Nähe von Rom (Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zu Dienstag in Flammen aufgegangen. (Symbolbild) Quelle: Jens Wolf/dpa-tmn