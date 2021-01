Gartenhaus in Parchim brennt: 10 000 Euro Schaden

Parchim

Nach dem Feuer in einem Gartenhaus am späten Sonntagvormittag in Parchim ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Kriminalpolizei jetzt zur Brandursache. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Pächter des Gartens in der Anlage „Herrenteiche“ in der Laube einen Ofen befeuert. Wenig später soll es im Bereich der Feuerstätte zum Ausbruch des Brandes gekommen sein, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Montag weiter mit. Der Mann hatte versucht, das Feuer mit Wasser zu löschen. Doch erst die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und die Flammen löschen. Das Gartenhaus wurde erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ