Parchim

Leichte Verletzungen zog sich am Montagvormittag ein Autofahrer in Parchim ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu, der mit seinem Wagen gegen ein Trafohaus geprallt war. Wie die Polizei mitteilte, musste der 79-Jährige mit Schnittwunden in einem Krankenhaus behandelt werden. Seine 67 Jahre alte Beifahrerin kam mit Atembeschwerden ins Krankenhaus.

Offenbar verwechselte der Mann Gas- und Bremspedal. Den Informationen zufolge hatte der Fahrer erst vor kurzer Zeit sein Auto umbauen lassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 20.000 Euro.

Von RND/dpa