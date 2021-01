Rehna

Nach einem Gasaustritt bei Rehna (Nordwestmecklenburg) ist die Sperrung der Bundesstraße 104 am Dienstagabend wieder aufgehoben worden. Das Leck sei abgedichtet, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Am Mittwoch könne es allerdings wegen weiterer Reparaturarbeiten wieder zu Einschränkungen kommen. Man rechne mit einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn.

Leitung bei Bauarbeiten beschädigt

Das Gas war am Nachmittag in einem Gewerbegebiet an der Gletzower Straße ausgetreten. Anwohner waren nach Angaben der Polizei nicht betroffen. Grund für das Leck war der Feuerwehr zufolge, dass bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde.

