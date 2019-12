Geburtenstation Crivitz: Linke stellt Dringlichkeitsantrag gegen Schließung

Schwerin

Die angekündigte Schließung der gynäkologischen und geburtshilflichen Station im Krankenhaus Crivitz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) zugunsten von Parchim wird Thema im Landtag.

Die Linke kündigte am Montag einen Dringlichkeitsantrag für die Landtagssitzung am Mittwoch an. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, das Verhandlungsergebnis zu annullieren.

Konzentration in Parchim – Schließung in Crivitz

Die Träger beider Krankenhäuser - Mediclin ( Crivitz) und Asklepios ( Parchim) - hatten sich geeinigt, die Geburtshilfe und Frauenheilkunde in Parchim zu konzentrieren.Für die seit Pfingsten geschlossene Kinderstation in Parchim soll eine Kinder-Tagesklinik mit vier Betten etabliert werden. Eine Arztstelle dafür will dem Vernehmen nach das Land bezahlen.

Von RND/dpa