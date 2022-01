Gefährlicher Fund in Neustadt-Glewe: Kinder entdecken beim Spielen Weltkriegsmunition

Neustadt-Glewe

Am Wochenende haben Kinder in einem Waldstück nahe des Flugplatzes in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Munition aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Die Polizei leitet die Munitionsbergung ein und weist auf Gefahren hin.

Nach Angaben der Ludwigsluster Polizeiinspektion haben die Kinder zufällig beim Spielen im Wald die Munition entdeckt. Drei Sprenggranaten und und zahlreiche verrostete Granathülsen kamen aus einem Erdloch zum Vorschein. Die Eltern kontaktierten am Sonntag umgehend die Polizei. Ein Munitionsbergungsbetrieb kam zum Einsatz und barg die gefährlichen Gegenstände.

Die Polizeiinspektion Ludwigslust weist auf die Gefahren von Fundmunition hin und rät zu besonderer Vorsicht: Falls Kriegsmunition, wie in diesem Fall, gefunden wird, sollte sie keinesfalls angefasst oder gar mitgenommen werden, sondern unverzüglich die Polizei informiert werden.

Von Caroline Bothe