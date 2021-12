Geflügelpest in Schwanheide bestätigt – Restriktionen im Sperrbezirk

Parchim

Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf) hat den Geflügelpest-Fall im Landkreis Ludwigslust-Parchim bestätigt. Der Erreger sei vermutlich durch Kontakt zu Wildvögeln oder Absonderungen von Wildvögeln in die Hühnerhaltung in Schwanheide gelangt, teilte der Landkreis am Mittwoch mit.

Um den Betrieb wurde den Angaben zufolge bereits eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern und ein Überwachungsgebiet im Radius von 10 Kilometern eingerichtet. In der zugehörigen Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung wurden zudem Schutzmaßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung erlassen.

Das Veterinäramt des Kreises rief dazu auf, die Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Hierzu gehöre neben der Vermeidung von Kontakten zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel unter anderem die strikte Trennung von Straßenkleidung und Stallkleidung, insbesondere bei Schuhen.

Von RND/dpa