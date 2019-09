Gerade noch rechtzeitig: Polizei stoppt Überweisung an Betrüger in Ludwigslust

Südwestmecklenburg Gewinnspielbetrug - Gerade noch rechtzeitig: Polizei stoppt Überweisung an Betrüger in Ludwigslust Betrüger haben einem 76-Jährigen in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vorgegaukelt, dass er 80 000 Euro gewonnen habe. Dafür wären aber 3000 Euro Transfergebühren fällig. Als der Rentner das Geld überweisen wollte, griff die Polizei ein – und das dank eines Zeugen.

Der 76-Jährige war schon in der Bank, um 3000 Euro an Betrüger zu überweisen: Gerade noch rechtzeitig stoppte die Polizei in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am Donnerstag einen Betrug. Quelle: dpa