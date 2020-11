Schwerin

Am Landgericht Schwerin beginnt am Montag (09.00 Uhr) der Prozess gegen einen 24-jährigen Mann, der im Juni in Schwerin eine Frau mit einer Axt angegriffen haben soll.

Wertung als versuchten Totschlag

Den Ermittlung zufolge schlug er der ihm unbekannten 71-Jährigen, die auf einer Gartenliege schlief, mehrfach mit dem Beil auf den Kopf. Die Frau wurde schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchten Totschlag. Sie hat die Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik beantragt, da der Betroffene laut einem Gutachten zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war.

Angeklagter hörte bei Tat auf „innere Stimme“

Er habe nach der Tat angegeben, eine innere Stimme habe ihm befohlen, jemanden umzubringen. Für das Verfahren hat das Gericht bislang sieben Verhandlungstage geplant.

Von RND/dpa