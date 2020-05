Gestohlene Gegenstände in Nordwestmecklenburg gefunden: Polizei sucht Eigentümer

Wismar

Gegen zwei Männer, 19 und 31 Jahre alt und eine 26-Jährige aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg wird wegen diverser Einbruchsdelikte in der Region ermittelt. Der Polizei zufolge konnten diverse Gegenstände von verschiedenen Einbrüchen bei der Durchsuchung der Personen gefunden werden. Einige Gegenstände wurden bereits an ihre Eigentümer zurückgegeben.

Die Ermittler fanden bei unter anderem mehrere Kleinkrafträder der Marke Simson sowie ein Motorrad mit Beiwagen. Die Gefährte stammen aus Diebstahlshandlungen in Rehna, Dorf Mecklenburg und Schönberg in den zurückliegenden Monaten. Aufgefunden wurden ebenso Gegenstände, die aus Einbrüchen in die Schulen in Neukloster und Lübow (April 2020) sowie einem Kindergarten in Hornstorf stammen.

Polizei sucht Eigentümer

Einige der sichergestellten Sachen konnten bislang nicht zugeordnet werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei mittels der beigefügten Bilder nach den Eigentümern der Gegenstände. Wer sein gestohlenes Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich bei der Wismarer Kriminalpolizei unter den Telefonnummern 03841 203 126 oder 03841 203 128 zu melden.

Die Ermittlungen gegen die drei polizeibekannten Personen, dauern weiterhin an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können dem Trio mindestens 20 Einbrüche im Landkreis zugeordnet werden. Der derzeitige Schaden wird auf 100 000 Euro geschätzt.

