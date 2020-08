Wittenburg

Ein am Sonnabend in Wittenburg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlener Lkw mit Auflieger ist am Montagmorgen in Frankfurt an der Oder von der Polizei aufgefunden worden. Den Beamten zufolge entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug, dessen Wert auf circa 85 000 Euro beziffert wird, am frühen Samstagmorgen vom Gelände eines Autohofes.

Im Zuge der Fahndung entdeckten Polizeibeamte aus Brandenburg das augenscheinlich herrenlose Lastauto am Montagmorgen nahe der Autobahn 12 am Stadtrand von Frankfurt. Es wurde daraufhin sichergestellt. Wer die Täter sind und warum sie den gestohlenen Lkw dort abgestellt haben, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Hagenower Kriminalpolizei dauern diesbezüglich an.

Von OZ