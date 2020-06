Gewinnspielbetrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus: Parchimerin durchschaut Trick

Parchim

Gewinnspielbetrüger sind an einer Rentnerin in Parchim gescheitert. Der Polizei zufolge stellten die Täter der Frau einen Bargeldgewinn in Höhe von 38 000 Euro in Aussicht. Um den Schwindel seriös wirken zu lassen, gaben sich die Anrufer am Telefon als Bankmitarbeiter aus.

Als es um die Übergabe des angeblichen Gewinns ging, sollte die Seniorin jedoch die Zahlung einer Transfergebühr in Höhe von 900 Euro zahlen. Die Auszahlung des Geldgewinns solle dann angeblich vor Ort im Beisein eines Notars und eines Sicherheitsbeamten erfolgen. Die Frau durchschaute den Betrug und ging nicht auf die Forderung ein. Stattdessen schlug sie vor, den angeblichen Gewinn wohltätigen Zwecken zu spenden. Die Betrüger reagierten daraufhin zunehmend aggressiv und beendeten das Telefonat.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ