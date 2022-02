Plate/Zarrentin/Dümmer

Auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim haben sich am Montag mehrere Glätteunfälle ereignet, bei denen eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 50-Jährige kam zwischen Plate und Consrade von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Sie wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Auf der Landesstraße 04 in Zarrentin kam ein Auto auf glatter Fahrbahn von der Straße ab und rutschte in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Auf der Landesstraße zwischen Dümmer und Parum ereigneten sich kurz nacheinander zwei Glätteunfällen, bei denen Sachschäden in Höhe von insgesamt 20 000 Euro entstanden. Ein Pkw prallte in einer Kurve gegen eine Schutzplanke; das zweite Auto kam von der Straße ab und landete im Graben. Verletzt wurde niemand.

Bereits am späten Sonntagabend war ein Pkw auf der Autobahn 24 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe auf glatter Fahrbahn außer Kontrolle geraten und gegen eine Schutzplanke geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 12 000 Euro geschätzt.

Von OZ